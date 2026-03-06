В Серпухове проведут капремонт дошкольного отделения школы

В Серпухове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 16, работы проходят в рамках областной государственной программы за счет регионального бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 30 специалистов, строительная готовность здания площадью более 2,9 тыс. кв. м превысила 40%. Строители выполняют электромонтажные работы, устройство теплых полов, монтаж батарей отопления и не только. Им также предстоит провести фасадные и кровельные работы, утепление и покраска стен, монтаж новых осветительных приборов и так далее. Открыть учреждение планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.