В Серпухове проведут реконструкцию дороги Калиново — Дракино

В Серпухове проходит реконструкция участка региональной дороги Калиново — Дракино в районе подъезда к зоне отдыха, дорожники наполовину завершили устройство асфальтового покрытия на отдельных участках дороги. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Также на дороге ведется устройство земляного полотна, завершается строительство ливневой канализации — работы выполнены на 97%, а переустройство инженерных коммуникаций — на 40%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность участка реконструкции Калиново — Дракино составляет 1,3 км. По словам министра, завершить все работы планируют во втором квартале 2026 года. При этом движение по реконструированному участку откроют в четвертом квартале этого года.

В рамках работ специалисты расширят дорожное полотно до четырех полос, обустроят парковочное пространство на 905 мест и реконструируют участок дороги Серпухов — Протвино длиной 600 м. После завершения реконструкции улучшится транспортная доступность близлежащих населенных пунктов. В их числе — город Протвино, деревни Иваньково, Калиново, Дракино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.