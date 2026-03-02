В Серпухове провели масштабный тренинг скорой помощи Подмосковья

Масштабные учения скорой медпомощи и смежных экстренных служб Подмосковья прошли в Серпухове. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Участниками тренинга стали десять бригад регионального объединения № 10 областной станции скорой помощи, экипаж Госавтоинспекции, два звена пожарно-спасательной части и две оперативные команды муниципального аварийно-спасательного формирования «Юпитер».

Тренинг прошел по сценарию «Автобус». В его рамках было смоделировано чрезвычайное происшествие, связанное со столкновением грузовика и автобуса, в котором находились пассажиры. Роль пострадавших исполнили статисты-добровольцы. Ими стали студенты Серпуховского филиала Московского областного медколледжа.

Следующий тренинг пройдет в марте в Чехове.

