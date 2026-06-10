В Серпухове сносят аварийный жилой дом

В Серпухове приступили к демонтажу аварийного жилого дома № 5б на улице Калужской. Об этом проинформировала пресс‐служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание — двухэтажный кирпичный дом площадью чуть более 200 кв. м, построенный в 1917 году, — расположено в исторической части города. По результатам обследования строение признали непригодным для проживания и не подлежащим восстановлению, поэтому его включили в перечень объектов под ликвидацию.

Расселение жильцов прошло в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области»: были переселены обитатели 2 коммунальных квартир. Сейчас ведется демонтаж здания. Завершить работы планируют до конца июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.