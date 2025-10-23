В Серпухове состоялся международный фестиваль «Серебряное ожерелье Софии»

Во Дворце культуры «Россия» Серпухова провели фестиваль православной культуры и традиций малых городов, организованный Благотворительным фондом культуры и традиций малых городов «Серебряное ожерелье Софии». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для участников подготовили экскурсию по историческим местам Серпухова, мастер‑класс по академическому вокалу от участников молодежной программы народного артиста России Владимира Маторина. Кроме того, в рамках мероприятия состоялись плэнер под руководством Владимира Кочеткова в Детской художественной школе им. А. А. Бузовкина, круглый стол «Культура сел и малых городов южного Подмосковья: проблемы и перспективы», благотворительный концерт. В последнем приняли участие творческие коллективы Серпухова, солисты молодежной программы Владимира Маторина и лауреаты Х фестиваля православной культуры «София».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.