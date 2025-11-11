В Серпухове стартовал демонтаж в рамках капремонта «Липицкой школы»

В здании «Липицкой школы» на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов проходит капитальный ремонт, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь объекта составляет более 3,2 тыс. кв. м. В нем проведут ремонт кровли, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только.

