В Серпухове стартовали общестроительные работы в рамках капремонта седьмой школы

На улице Фирсова, 9, в городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их завершат к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 6,7 тыс. кв. м, в нем заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.