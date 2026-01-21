В Серпухове стартовали отделочные работы в рамках капремонта школы

На улице Войкова, 11, города Серпухов продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, подрядчик завершил демонтажные и приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет 8,1 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.