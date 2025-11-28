В Серпухове строители приступили к отделочным работам в рамках капремонта седьмой школы

На улице Фирсова, 9 в Серпухове продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств областного бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 6,7 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.