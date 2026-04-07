В Серпухове вынесли приговор участнику разбойного нападения 20-летней давности

Серпуховской городской суд поставил точку в уголовном деле о преступлении, совершенном в 2004 году: 44‐летний житель Протвино Дмитрий Антропов признан виновным в участии в разбойном нападении на семью предпринимательницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Трагедия произошла 11 октября 2004 года. Антропов вступил в преступный сговор с тремя сообщниками — целью злоумышленников стало нападение на квартиру бывшей работодательницы Антропова в Серпухове. Мужчина сыграл ключевую роль в подготовке преступления: он предоставил соучастникам точный адрес жертвы и помог спланировать атаку.

В день нападения группа прибыла к месту преступления. Согласно заранее распределенным ролям, Антропов остался на балконе лестничной площадки — его задачей было наблюдать за окружающей обстановкой и предупреждать остальных об опасности. Тем временем трое его сообщников ворвались в жилище потерпевшей.

Проникнув в квартиру, преступники совершили жестокое нападение: в ходе хищения имущества они убили хозяйку квартиры, ее сожителя и 13‐летнего сына. После расправы злоумышленники похитили ценности и скрылись с места преступления.

По ч. 3 ст. 162 УК РФ суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Этот случай демонстрирует, что правоохранительные органы не забывают о преступлениях прошлых лет: даже спустя два десятилетия виновные могут быть найдены и понести заслуженное наказание.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании подмосковной коллегии прокуратуры.