В Серпухове задержали 19-летнего парня за изготовление наркотиков

Жителя Домодедово в возрасте 19 лет задержали в Серпухове по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель Серпухова, который рассказал, что сдал гараж в аренду, и теперь в помещении стоит едкий запах. Кроме того, заявитель заметил в гараже канистры с неизвестными жидкостями.

На место выехали полицейские. По указанному адресу они заметили молодого человека, который выходил из гаража. Гражданина задержали. Во время досмотра у него обнаружили пакет с наркотиками массой более килограмма. В гараже нашли весы, средства индивидуальной защиты, канистры.

Задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили работу по изготовлению наркотиков. Также выяснилось, что он причастен к совершению аналогичного преступления. На парня завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.