В подмосковном Серпухове дорожники завершают ремонт автомобильной дороги Пущино — Каргашино, его проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора уложат 2,5 км нового покрытия на участке дороги от деревни Большое Грызлово до остановки «Сады». Каждый день по нему проезжают более 1,5 тыс. автомобилистов для подъезда к домам, школам, отделению почты и не только.

В общей сложности в округе по нацпроекту на региональной сети планируют обновить 11 участков общей протяженностью свыше 21 км, на муниципальной сети — 10 участков дорог общей протяженностью порядка 7 км. Все работы планируют завершить осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.