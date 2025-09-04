В Шаховской появился крупный репродуктор для отечественного птицеводства
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В городском округе Шаховская завершилось строительство первой очереди репродуктора первого порядка для производства родительских форм птицы яичного направления, работы провело крестьянско-фермерское хозяйство Романа Малкина. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объект возвели на базе уже существующей птицефермы, он состоит из корпусов для содержания чистых линий и для карантирования, склада для хранения яиц, инкубатория и корпусов для содержания родительского стада. На предприятии содержится более 100 тыс. птиц. По данным ведомства, производственные мощности репродуктора будут достигать 44 тыс. цыплят-мест и 7 млн яиц для инкубации в год. Финансирование проекта составило около 550 млн рублей.
