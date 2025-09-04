В Шаховской появился крупный репродуктор для отечественного птицеводства

Объект возвели на базе уже существующей птицефермы, он состоит из корпусов для содержания чистых линий и для карантирования, склада для хранения яиц, инкубатория и корпусов для содержания родительского стада. На предприятии содержится более 100 тыс. птиц. По данным ведомства, производственные мощности репродуктора будут достигать 44 тыс. цыплят-мест и 7 млн яиц для инкубации в год. Финансирование проекта составило около 550 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.