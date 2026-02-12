В Шаховском у водителя конфисковали автомобиль за езду в нетрезвом виде

В Шаховском округе Волоколамский городской суд конфисковал автомобиль у водителя, дважды пойманного за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, 55-летнего жителя муниципального округа Лотошино признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В ночь с 26 на 27 января 2025 года подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль автомобиля марки JAC в состоянии алкогольного опьянения. В результате он не справился с управлением и наехал на придорожный знак на федеральной трассе М9 «Балтия».

Нарушителю назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Суд также конфисковал автомобиль JAC 2022 года выпуска стоимостью более 1 млн рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.