В Шатуре началось строительство воспитательно-образовательного комплекса

В городе Рошаль муниципального округа Шатура началось строительство воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 750 мест, подрядчик приступил к подготовительному этапу работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке будущего воспитательно-образовательного комплекса ведется монтаж существующей железобетонной плиты, планировка территории, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в состав комплекса войдут школа и детский сад. Он появится на улице Фридриха Энгельса, д. 28А. Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Для школьников обустроят классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую, библиотечно-информационный центр, для дошкольников — групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

