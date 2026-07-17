В Шатуре наполовину достроили корпус фабрики товаров для сна
Корпус фабрики товаров для сна в Шатуре достроили на 55%
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В муниципальном округе Шатура продолжается строительство нового производственно-складского корпуса фабрики товаров для сна, стройготовность объекта достигла 55% — на площадке монтируют внутренние инженерные системы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Площадь здания составит почти 10 тыс. кв. м, его пристроят к действующему производству. Там будут хранить металлическую проволоку и пружины, используемые при изготовлении матрасов. Фабрика выпускает под брендом Sonberry более 100 наименований товаров для сна в разных ценовых сегментах, в том числе ортопедические матрасы, кровати, основания для кроватей, подушки, чехлы, наматрасники и другие аксессуары.
Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года, проект реализует индивидуальный предприниматель.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.