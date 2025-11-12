В Шатуре построят жилой комплекс для переселенцев из аварийного жилья
Фото: [Ангелина Стельмух]
На Спортивной улице в Шатуре продолжается строительство жилого комплекса, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья, специалисты завершили подготовительный этап работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В состав ЖК войдут два девятиэтажных корпуса, рассчитанных на 273 квартиры. В первом корпусе строители завершают монолитные работы, ведут монтаж инженерных сетей, во втором — монолитные работы.
Завершить работы планируют в 2026 году. На территории комплекса обустроят парковки, места для отдыха и прогулок, а также зоны для занятий спортом и активных игр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.