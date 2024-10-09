В Шатуре спасли пенсионерку, которую завалило стеллажами
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пенсионерку, которую завалило упавшими стеллажами. Инцидент произошел накануне в СНТ «Полет» в Шатуре.
За помощью спасателей обратилась председатель СНТ. По словам женщины, ей позвонила пожилая дачница, которая сообщила, что на нее упали стеллажи с домашней утварью.
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь дома и обнаружили внутри 80-летнюю женщину под грудой стеллажей, посуды и бутылок с водой. Специалисты осторожно освободили пенсионерку и передали медиками.
Оказалось, что женщине стало плохо и она потеряла равновесие. Падая, пенсионерка ухватилась за стеллаж, и тот обрушился на нее, зацепив соседние полки. Пострадавшую госпитализировали.