В Шатуре спасли пенсионерку, которую завалило стеллажами

За помощью спасателей обратилась председатель СНТ. По словам женщины, ей позвонила пожилая дачница, которая сообщила, что на нее упали стеллажи с домашней утварью.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь дома и обнаружили внутри 80-летнюю женщину под грудой стеллажей, посуды и бутылок с водой. Специалисты осторожно освободили пенсионерку и передали медиками.

Оказалось, что женщине стало плохо и она потеряла равновесие. Падая, пенсионерка ухватилась за стеллаж, и тот обрушился на нее, зацепив соседние полки. Пострадавшую госпитализировали.