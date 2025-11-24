В Шатуре строители на треть завершили капремонт Коробовского Дома культуры
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт Коробовского Дома культуры, стройготовность объекта превысила 39%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы за счет средств бюджета проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 43 человека и две единицы техники. Они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли и не только.
Им предстоит обновить инженерные коммуникации, установить видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, отремонтировать все внутренние помещения и не только. Ремонт завершат в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.