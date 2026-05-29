В схему движения маршрута № 27 в Егорьевске добавили заезд к деревням Юринская и Харинская

Маршрут № 27 в Егорьевске с 1 июня будет заезжать в деревни Юринская и Харинская

С 1 июня изменится схема движения автобусного маршрута № 27 Егорьевск — Кочема» Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, решение принято по просьбам жителей муниципального округа Егорьевск.

Ключевое изменение — в маршрут добавят заезд к деревням Юринская и Харинская. Благодаря этому жители населенных пунктов получат удобный и безопасный способ добраться до нужных точек по маршруту.

Расписание рейсов будет следующим:

  • отправление от автостанции Егорьевска — в 5:35 и 13:40;
  • отправление от остановки «Харинская» — в 7:02 и 15:32.

Пассажиры могут воспользоваться льготами по социальным картам жителей Подмосковья. Для оплаты проезда подойдут банковские карты, транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».

