В школе Героя России Монетова в Подольске прошел концерт для ветеранов боевых действий
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске в День Героев Отечества состоялся концерт для ветеранов боевых действий, творческие номера представили воспитанники школы имени Героя России А.Г. Монетова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округ.
Мероприятие также посетили родители Героя России, Валентина и Геннадий Монетовы, ветераны специальной военной операции, представители совета ветеранов, духовенства и не только.
«Чем дольше мы будем помнить о героях, тем дольше они будут жить в наших сердцах», — отметила мама Героя России Валентина Монетова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.