В школе Подольска более 30 учеников посвятили в кадеты

В Подольске в школе № 18 имени Подольских курсантов более 30 учеников посвятили в кадеты. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В Подмосковье в этом году дополнительно открыли еще 3,8 тыс. кружков и секций, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В посвящении приняли участие дети из пятых, шестых и седьмых классов. Они приняли присягу на верность Родине, получили первые погоны и стали частью третьего профильного кадетского класса.

Также 17 кадетов получили награды — медали «За усердие», «За верность кадетскому делу» и почетные знаки «Отличник-кадет».

