В школы Дубны привлекли почти 25 новых учителей

По итогам первого полугодия 2025 года коллективы школ городского округа Дубна пополнили 23 новых педагога, в том числе и молодые специалисты, этому способствовали меры поддержки учителей, которые реализуются в Подмосковье по инициативе «Единой России» и Правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Депутат муниципального Совета от «Единой России» Александр Руденко подчеркнул, что учителям важно создавать условия, которые позволят сосредоточиться на уроках и работе с детьми. В том числе предоставлять служебное жилье, программы по аренде и ипотеку, а также социальные выплаты. В этом году в округе увеличили размер компенсации за аренду жилья до 30 тыс. рублей в месяц. Специалисты также могут воспользоваться региональной программой «Социальная ипотека». В Дубне также налажена система выплат для молодых специалистов: в первый год работы они получают 50 тыс. рублей, после второго года — 100 тыс. рублей.

Учитель начальных классов гимназии № 11 Мария Шимарова поделилась, что приехала в Дубну из другого региона.

«Переезд всегда непрост: новый город, новая школа. Но именно то, что мне предоставили служебное жилье, стало решающим фактором. У меня сразу появилось ощущение уверенности: я знала, что есть крыша над головой», — пояснила она.

