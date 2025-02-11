В Софьинской школе Наро-Фоминска наполовину завершили работы по демонтажу
Демонтажные работы в Софьинской школе в Наро-Фоминске выполнены наполовину
Фото: [Медиасток.рф]
В Наро-Фоминске в рамках капремонта Софьинской школы наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено в деревне Софьино. Общая площадь здания составляет более 4,6 тыс. кв. м. Ремонт в нем проводится за счет бюджетных средств.
На площадке работают почти 30 человек. Также задействованы две единицы техники. Специалисты демонтируют полы, перегородки, штукатурку. Также в здании устанавливают окна и проводят отделочные работы.
Открыть обновленный корпус школы планируется в День знаний 1 сентября текущего года.
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