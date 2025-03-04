В Солнечногорске летом завершат первый этап ремонта путепровода на Обуховском шоссе
Первая очередь ремонта путепровода на Обуховском шоссе завершится летом
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На Обуховском шоссе в Солнечногорске летом будет завершен первый этап капремонта путепровода через железную дорогу. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Рабочие демонтировали существующие конструкции мостового полотна, укрепили откосы крайних опор. Сейчас обустраивается армированный каркас новых шкафных стенок и открылков.
Работы в рамках второго этапа планируется начать в июне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе запустили первый участок автодороги ЮЛА.