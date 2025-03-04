В Солнечногорске летом завершат первый этап ремонта путепровода на Обуховском шоссе

Первая очередь ремонта путепровода на Обуховском шоссе завершится летом

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

На Обуховском шоссе в Солнечногорске летом будет завершен первый этап капремонта путепровода через железную дорогу. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочие демонтировали существующие конструкции мостового полотна, укрепили откосы крайних опор. Сейчас обустраивается армированный каркас новых шкафных стенок и открылков.

Работы в рамках второго этапа планируется начать в июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе запустили первый участок автодороги ЮЛА.

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