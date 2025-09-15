В Солнечногорске молодой ученый приобрел квартиру по «Соципотеке»

Молодой ученый Иван Михайленко, который работает младшим научным сотрудником лаборатории глубокой переработки птицы «ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности» — филиала ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства», приобрел свою квартиру в Солнечногорске в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ученый признался, что узнал про нее от руководства предприятия.

«Моя двухкомнатная квартира находится в поселке Ржавки. Мне нравится, что она рядом с работой, не нужно ездить на транспорте и стоять в пробках», — отметил он.

Ознакомиться с условиями получения соципотеки можно ознакомиться на сайте.

