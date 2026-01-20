В Солнечногорске откроют обновленный детский сад

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск завершили капитальный ремонт зданий детского сада № 44, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств областного бюджета. Здания построили в 1950 году, их общая площадь превышает 2,8 тыс. кв. м. В них провели кровельные и фасадные работы, заменили все инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, благоустроили прилегающую территорию и не только. Открыть детсад планируют в начале февраля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.