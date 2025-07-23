В Солнечногорске по нацпроекту отремонтируют семь региональных дорог

В Солнечногорске в рамках реализации нацпроекта отремонтируют семь участков региональной дорожной сети. О планах ремонта рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут специалисты Мосавтодора. Общая протяженность дорог, на которых заменят покрытие, составит более 24 км.

Ремонт уже стартовал на Пятницком шоссе. Здесь фрезеруют и укладывают 8 км покрытия на участке между деревнями Соколово и Курилово. Всего на этом шоссе заменят порядка 13 км покрытия.

Также работы пройдут на дорогах в селе Алабушево, в самом Солнечногорске, в деревне Гончары, в поселках Майдарово и Ржавки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил ход текущего ремонта дорог с областным правительством и главами муниципалитетов.