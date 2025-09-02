В Солнечногорске поставили на кадастр новостройки в ЖК «Радумля Парк»

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск поставили на кадастровый учет новые дома в ЖК «Радумля Парк». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройках разместили квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных. Прилегающую территорию планируют благоустроить, там появятся детские и спортивные площадки, а также места для парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.