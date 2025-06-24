В Солнечногорске построят завод по производству отечественных полуприцепов

В Солнечногорске построят машиностроительный завод по производству отечественных полуприцепов, где будут ежегодно выпускать порядка 3 тыс. единиц продукции, застройщик — компания «Грюнвальд» — получил соответствующее разрешение. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуют в индустриальном парке «Есипово» при поддержке Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Площадь завода составит более 6,5 тыс. кв. м, там смогут изготавливать магистральные и самосвальные полуприцепы, контейнеровозы и рефрижераторы, а также агротехнику. Их будут использовать в строительстве, перевозках, интермодальной логистике и не только.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году, это позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.