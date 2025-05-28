В Солнечногорске прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара на строительном рынке

Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств пожара, который произошел в среду, 28 мая, на строительном рынке на Промышленной улице. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет более 2 тыс. кв. м, на месте работает пожарное подразделение. По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования. Точную причину установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.