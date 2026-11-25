Развитие рака начинается задолго до появления первых симптомов: ему предшествует постепенное накопление изменений в клетках, которое может продолжаться годами и даже десятилетиями. Об этом сообщает RT со ссылкой на онколога кандидата медицинских наук Анастасию Фатьянову.

По словам специалиста, на клетки влияют внешние факторы, включая табачный дым, излучение, химические вещества и инфекции, а также внутренние процессы, например ошибки при делении клеток и окислительный стресс.

Обычно организм справляется с повреждениями: восстанавливает клетки или уничтожает те, где произошли необратимые изменения. Однако при длительном негативном воздействии некоторые клетки начинают накапливать нарушения, способствующие их размножению.

Еще до появления опухоли в тканях могут возникать предопухолевые изменения, отметила Фатьянова. К ним относятся дисплазия, метаплазия и хроническое воспаление. Такие процессы встречаются в слизистой шейки матки и желудка, в бронхах у курящих людей и в печени при хроническом гепатите.

При этом подобные изменения не означают, что у человека обязательно разовьется рак. Они могут указывать на повышенный риск и необходимость наблюдения.

В заключение онколог перечислила действия, снижающие онкологические риски: отказ от курения, вакцинация против вирусов, связанных с развитием рака, контроль хронических воспалительных заболеваний и регулярные чекапы.

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