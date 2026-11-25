65-летний Никита Джигурда пережил сердечный приступ и оказался в реанимации. Актеру стало плохо в загородном доме в Подмосковье: у него резко упало давление, после чего потребовалась госпитализация.

Артист вышел на связь с поклонниками в личном блоге и рассказал о пережитом, передает VOICE. По словам Джигурды, в течение дня и вечера он ощущал сильное давление и жжение в грудной клетке. Состояние было настолько тяжелым, что актер, как он сам признался, был готов уйти из жизни.

«Просил ангелов забрать меня. Меня не забрали в мир иной в это полнолуние», — рассказал он.

23 ноября Джигурде провели стентирование сосудов сердца в Боткинской больнице после обширного инфаркта. Врачи удалили тромб и установили специальный металлический каркас для расширения суженного участка коронарной артерии и восстановления кровотока.

Ранее брат Никиты Джигурды объяснил, почему не следит за здоровьем артиста.