В Солнечногорске рабочие приступили к благоустройству территории нового корпуса гимназии

В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового трехэтажного учебного корпуса гимназии № 6, подрядчик приступил к работам по благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие ведут обустройство пешеходных тротуаров и спортивного ядра, в них задействованы 85 рабочих и шесть единиц техники. Кроме того, в здании ведется устройство электромонтажной и слаботочных систем, укладка плитки, монтаж лифтового оборудования и не только, общая стройготовность превысила 70%.

Строительство проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Корпус будет рассчитан на 300 учеников, его площадь составит 5,9 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, зал для занятий физкультурой, пищеблок и столовую. Завершить все работы планируют до конца 2025 года, это позволит организовать обучение детей в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.