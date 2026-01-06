В Солнечногорске ветеран СВО исполнил мечту юной дзюдоистки

В Солнечногорске ветеран специальной военной операции Сергей Иванов исполнил мечту юной дзюдоистки Пелагеи Щербаковой. В рамках акции «Письмо Деду Морозу» девочка попросила новое кимоно для занятий.

Пелагея занимается дзюдо уже 7 лет и является многократной победительницей и призером соревнований разного уровня. В том числе, она — чемпионка Подмосковья и ЦФО, а также серебряный призер всероссийских турниров.

Ветеран вместе с местными предпринимателями организовал праздник для спортивной школы «Легион», где занимаются Пелагея и ее младший брат. В костюме Деда Мороза он торжественно вручил девочке новый комплект кимоно, а также сладкие подарки всем юным дзюдоистам.

