В Солнечногорске возбудили уголовное дело после того, как пара выбросила в пакете живого кота

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили в Солнечногорске после того, как пара местных жителей выбросила в пакете живого кота. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сотрудники полиции выявили в интернете видеозапись, на которой пара выбрасывает на улице в деревне Голубое полиэтиленовый пакет. Внутри пакета находится живой кот.

Как выяснилось впоследствии, до этого пара избила животное, а затем решила избавиться от него. К счастью, раненого кота обнаружили неравнодушные жители. К этому моменту животное просидело в пакете несколько часов. Питомцу оказали необходимую помощь.

Нарушителей установили. Сейчас принимаются меры к их розыску и задержанию.