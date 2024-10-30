Regions узнал подробности о семье живодеров из Солнечногорска, которые избили кота и выбросили его в пакете

Семейная пара живодеров из деревни Голубое городского округа Солнечногорск, которая избила кота и выбросила его в пакете у дома в минувшее воскресенье, была замечена в жестоком обращении с животными и ранее. Об этом узнал Regions.

Соседка семьи Елена сообщила, что год назад жительница деревни выбросила кошку из окна восьмого этажа, спасти ее не удалось. Местные жители оставляли жалобы в надзорные инстанции, однако, к ответственности никого не привлекли. Еще одна соседка, Полина, заявила, что она употребляет наркотики.

«Это видно по ее походке и поведению. Мы сразу узнаем. Ходит и дергается, машет руками и ногами. Всех проклинает. Иногда просто кричит на весь двор. Однажды видела, как она, засунув голову в урну, так орала долго», — вспомнила она.

Другие подробности об инциденте — в материале Regions.