В Солнечногорске возведут склад для российского бренда декоративной косметики
Склад для бренда декоративной косметики возведут в Солнечногорске
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Солнечногорске в рамках программы импортозамещения проходит строительство нового склада для российского бренда декоративной косметики «Арт визаж», там будут хранить, сортировать и маркировать продукцию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
В реализацию проекта вложат 380 млн рублей, это позволит создать около 40 новых рабочих мест. На производстве будут использовать современные итальянские технологии.
Инспекторы ведомства проверили ход строительства. Они уточнили, что стройготовность объекта достигла 40%. Строители ведут монтаж металлоконструкций и устройство полов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.