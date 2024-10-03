В Солнечногорске задержали иностранца с килограммом наркотиков

В Солнечногорске задержали уроженца Средней Азии в возрасте 31 года с наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мужчина приехал на машине в лес недалеко от деревни Жилино, чтобы забрать запрещенное вещество, спрятанное в тайнике. Во время досмотра авто пакет был найден и изъят. Общая масса вещества превысила килограмм.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.