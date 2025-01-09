В Солнечногорске задержали иностранца за поджог дома, где находилась его экс-жена с другим мужчиной

В Солнечногорске задержали уроженца Молдовы за убийство бывшей супруги в результате поджога ее дома. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Прокуратуры Московской области.

В ночь на 8 января 38-летний иностранец приехал к бывшей жене в деревню Алабушево. В окне дома он увидел ее с другим мужчиной и решил убить обоих. С этой целью злоумышленник купил на ближайшей заправке канистру с бензином и облил из нее крыльцо и входную дверь дома. Затем он поджег постройку.

В результате женщина скончалась от отравления угарным газом. Мужчина, находившийся с ней в доме, смог выбраться и выжил.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Иностранца установили и задержали. Мужчина во всем сознался. Сейчас решается вопрос об аресте злоумышленника.