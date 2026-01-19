В Солнечногорске завершат строительство нового детского сада

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск завершается строительство современного детского сада, рассчитанного на 250 мест, подрядчик приступил к поставке мебели и оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Чистовая отделка помещений завершена на 97%. Ведется пусконаладка инженерных сетей», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, объект сдадут в первом квартале 2026 года. Проект реализуют в рамках областной госпрограммы за счет регионального бюджета.

В здании три этажа, его площадь составила 4 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 10 групповых помещений для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них обустроили групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, пищеблок с полным циклом приготовления пищи. На прилегающей территории разместят игровые площадки для групп с теневыми навесами, а также игровые и спортивные комплексы.

