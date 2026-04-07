В Ступине капитальный ремонт Малинской школы на улице Школьной выполнили на 35%

В городском округе Ступино на улице Школьной продолжается капитальный ремонт Малинской школы. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 35%. Завершить все работы планируется в августе 2026 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Он призван создать современные и комфортные условия для обучения 550 учащихся школы.

Общая площадь здания составляет 3039 кв.м. На текущий момент на объекте бригады занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами. Уже выполнено более 55% задач по обустройству кровли. Параллельно ведется утепление фасада и его облицовка керамогранитной плиткой — это не только улучшит внешний вид школы, но и повысит энергоэффективность здания.

На стройплощадке задействованы 52 специалиста и 2 единицы техники. Координированная работа команды позволяет соблюдать график и поэтапно выполнять запланированные мероприятия.

После завершения капремонта школа будет соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта. Здание с модернизированным пищеблоком и новой мебелью обеспечит ученикам и педагогам благоприятные условия для образовательного процесса, а благоустроенная территория станет местом притяжения для школьников и жителей микрорайона.

