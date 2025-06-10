В Ступино демонтировали аварийный жилой дом

В Ступино завершились работы по демонтажу аварийного жилого дома, который был расположен на улице Куйбышева. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный деревянный дом был построен в 1940 году. Площадь здания составляла около 400 кв. м. После признания постройки аварийной ее жильцов из 12 квартир расселили.

На данный момент дом снесен, а земельный участок, на котором он располагался, очищен от строительных отходов. В планах — построить здесь новое жилье.

В целом в Ступино выявили 417 недостроев. Из них работы провели на 353 объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области снесут 3,6 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.