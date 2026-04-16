В Ступино на треть завершился капремонт первого лицея

На улице Чайковского в Ступино продолжается капитальный ремонт здания «Лицея №1», строительная готовность объекта достигла 37%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 80 человек и одна единица техники. Строители ведут отделочные и кровельные работы, утепление фасада, монтаж внутренних инженерных систем.

Площадь здания составляет более 3,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.