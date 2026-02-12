В Ступине откроют новую подстанцию скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино завершилось строительство подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену, она готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходили в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета, объект возвели по модульной технологии.

В здании два этажа, его площадь составила порядка 2 тыс. кв. м. Там появились диспетчерская служба, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров и другие помещения. На прилегающей территории построен контрольно-пропускной пункт и одноэтажный бокс для обслуживания автомобилей.

