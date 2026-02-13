В Ступино появится завод промышленных ворот

На территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» возводят производственное предприятие по выпуску крупногабаритных воротных систем, где будут изготавливать ворота для авиационных ангаров, логистических центров и крупных производственных комплексов, в проект вложат 380 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуется при сопровождении Центра содействия строительству Московской области по принципу «единого окна», застройщик — ООО «РАТЕЛ СТУПИНО». На заводе будут выпускать до 15 тыс. кв. м воротных систем в год, общая площадь комплекса составит около 7,5 тыс. кв. м. На данный момент на стройплощадке ведется устройство основных конструкций и прокладка инженерных сетей, стройготовность объекта достигла 15%. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года, это позволит создать в округе более 55 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.