В Ступино приступили к утеплению фасада в рамках капремонта первого лицея

Специалисты также проводят демонтажные и кровельные работы. Площадь здания составляет 3,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, установят новую мебель и оборудование. Ремонт проходит за счет средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети», его завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.