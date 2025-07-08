В Ступино прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса

Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием маршрутного транспортного средства, которое произошло во вторник, 8 июля, примерно в 12:00 в городском округе Ступино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что на автодороге в районе села Старая Ситня водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 пассажиров. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В сообщении добавили, что на месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.