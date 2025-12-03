В Ступино рабочие приступили к укладке асфальта у новой подстанции скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино рабочие приступили к укладке асфальта на прилегающей территории новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу 2026 года. В строительстве задействованы более 100 человек и 12 единиц техники.

Двухэтажное здание общей площадью около 2 тыс. кв. м возводят по модульной технологии, там появятся диспетчерская служба, комнаты отдыха, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров и другие помещения. На прилегающей территории разместят контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей.

