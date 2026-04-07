В Ступино работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли корову, провалившуюся в яму с водой

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли корову, которая провалилась в яму с водой и не могла выбраться. Инцидент произошел в деревне Тутыхино округа Ступино.

За помощью спасателей обратились местные жители — владельцы коровы. Пенсионеры рассказали, что животное вышло из сарая и упало в яму. Вытащить его самостоятельно не удалось.

Прибывшие на место спасатели аккуратно обвязали корову веревками и вручную вытянули из ямы. Операция прошла успешно. Животное не пострадало, и помощь ветеринаров ему не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.